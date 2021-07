Jennifer Lopez habló por primera vez de su ruptura con Alex Rodríguez

Jlo confesó que "abrió los ojos" durante su estancia en República Dominicana, en donde filmó la película, "Shotgun Wedding".

EN CONTEXTO: JLo y Alex Rodríguez terminan su relación

La actriz y cantante, Jennifer Lopez, habló por primera vez de su ruptura con Alex Rodriguez, ocurrida a principios del 2020.

Jlo, reveló a Ebro Darden de Apple Music, que cuando se dio cuenta de que las cosas no marchaban bien con su ahora exprometido, vio las cosas de otra perspectiva, “las cosas empezaron a encajar”.

"Una vez que me di cuenta de eso, pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, 'Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, dijo Jennifer Lopez .

También contó que generalmente, las cosas que ocurren en su vida se ven reflejadas en su trabajo, sobre todo a nivel musical.

"Siempre aparece en la música. A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, añadió.

Hace unos días, durante otra entrevista, Jlo confesó que el proceso de "abrir los ojos" ocurrió durante su estancia en República Dominicana, en donde filmó la película, Shotgun Wedding.

“Ahí, llegué a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola”.

Finalmente, Jennifer Lopez confesó a la audiencia que se encuentra en un muy buen momento de su vida en el que está disfrutando todo lo que hace y vive. 'Estoy bien. Amo mi vida en este momento. Amo lo que estoy haciendo. Amo dónde estoy. Amo a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndome continuamente. Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor siempre me inspira”, afirmó.