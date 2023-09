Tras estar con su ex, Ben Affleck aparece así con Jennifer Lopez (video)

-

Luego de que Jennifer Garner y Ben Affleck desataran rumores, Jennifer López apareció públicamente al lado de su esposo, Ben Affleck.

Recientemente, el actor Ben Affleck fue fotografiado dentro de un automóvil con la mamá de sus hijos, Jennifer Garner, de acuerdo con Page Six.

En las imágenes capturadas se observa al esposo de JLo recostando su cabeza sobre el hombro de Garner, quien sonreía mientras miraba a su pequeña hija Seraphina.

Ben Affleck y Jennifer Garner. (Foto: The Grosby Group)

Esa actitud cariñosa de las estrellas de Hollywood hizo que en los últimos días surgiera una polémica en redes sociales, sobre todo porque la intérprete de "Let's get loud" no se veía con ellos en las imágenes.

Jennifer López reaparece con Affleck

La cantante y el protagonista de "Batman" acudieron recientemente a un mercado de pulgas en Los Ángeles, Estados Unidos y, de acuerdo con Daily Mail, se ven "en la fase de luna de miel".

En las fotografías difundidas por The Grosby Group se observa a Jennifer López conviviendo felizmente con Affleck en el tiempo que se encontraban en el lugar.

Aparentemente, no se veía a JLo molesta con Ben por lo sucedido recientemente con Jennifer Garner.

JLo se muestra cariñosa con Ben Affleck. (Foto: The Grosby Group)

Emme, hija de JLo, junto a su madre y Ben. (Foto: The Grosby Group)

(Foto: The Grosby Group)

(Foto: The Grosby Group)