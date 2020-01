Jimmy: "Aquí tienen un nuevo enemigo porque admiro al Ejército"

En un tono retador, el presidente Jimmy Morales aseguró que se convertirá en un enemigo de todos los que no comparten los ideales y compromisos del Ejército.

Sus declaraciones las hizo en el discurso de inauguración del Astillero Naval en el Comando Naval del Caribe del Ejército, que se llevó a cabo este viernes.

TE PUEDE INTERESAR:

"Para los enemigos del Ejército, pues hoy tienen un nuevo enemigo, se llama Jimmy Morales, simplemente porque admiro, apoyo y respeto al Ejército. Y si esa es la razón por la que no me quieren, no me importa", manifestó.

Desconocía funcionamiento

Durante su discurso, Morales, quien fue nombrado Kaibil y se le ha visto vestido de militar en varias oportunidades, reconoció que desconocía cómo funcionaba el Ejército, por lo que le tuvieron que explicar "con paciencia".

"Quiero recordar al ministro (Williams) Mancilla quien tuvo la paciencia de explicarme cómo funcionaba el Ejército, quien tuvo la entereza de ayudarme a poder pensar en una revitalización y una nueva función del Ejército en tiempos de paz", detalló Morales.

Mancilla fue el ministro de la Defensa que inició el mandato con Morales y quien tuvo que enfrentar a la justicia debido a la entrega de un sobresueldo mensual de 50 mil quetzales al mandatario durante el inicio de su mandato.