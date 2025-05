Joe Biden anuncia que padece un cáncer de próstata agresivo con metástasis ósea

-

Joe Biden anuncia que padece un cáncer de próstata agresivo con metástasis en los huesos.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo, según confirmaron este domingo sus portavoces oficiales.

Biden fue sometido a observación médica esta semana tras presentar síntomas en el tracto urinario. Durante los exámenes se detectó un pequeño nódulo en la próstata que requería análisis adicionales.

El diagnóstico final se emitió el viernes, confirmando que el cáncer no solo es agresivo, sino que ya se ha extendido a partes del sistema óseo.

A pesar de la gravedad del cuadro, los médicos señalan que el cáncer es sensible a tratamientos hormonales, lo que permite una gestión clínica efectiva. "El presidente y su familia están evaluando las opciones de tratamiento junto a su equipo médico", indica el comunicado.

Desde que dejó la Casa Blanca en enero, Biden ha mantenido un perfil bajo, aunque en las últimas semanas ha reaparecido en medios para negar cualquier afectación cognitiva severa.

Sin embargo, la filtración de un audio de una entrevista con el fiscal especial Robert Hur ha reforzado las dudas: en él se le escucha frágil, dubitativo y confundido en fechas importantes, como el fallecimiento de su hijo Beau o eventos electorales claves.