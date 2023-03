Joe Corzo, el actor de raíces guatemaltecas que conquista la pantalla estadounidense

Joe Corzo es un actor y cómico guatemalteco-filipino que ha logrado el éxito en Estados Unidos.

Comenzó su carrera en Stand Up donde permaneció por 10 años. Lleva en la actuación 5 años logrando importantes papeles en famosas entregas de la cadena estadounidense CBS y TNT, series como Animal Kingdom, NCIS, All Rise y S.W.A.T.

(Foto: Joe Corzo)

Foto: Oficial)

Durante sus estudios en high school (diversificado) eligió la actuación y desde ese momento es su pasión:

"Eso me llevó al arte, especialmente al teatro, luego de haberlo elegido entre los deportes", comentó. El famoso es un actor nato y a pesar de no haberse profesionalizado a nivel universitario, su talento lo ha llevado lejos.

"Vengo del área de la bahía de San Francisco, nací y crecí en Richmond, California, miraba a Los Ángeles como otro mundo a pesar de estar a solo 6 horas, pasaron años desde que dije: 'qué estoy haciendo, por qué no hago lo que me gusta, por qué tengo esta urgencia de hacer algo fuera de lo ordinario, mis amigos están en la universidad persiguiendo sus sueños y aquí estoy en un camino de tanta incertidumbre', luego el stand up llegó a mi vida y sentí que era mi lenguaje", explicó el famoso en una entrevista en la Universidad de San Francisco.

Al mudarse a Los Ángeles trabajó en restaurantes en el día mientras hacía comedia por las noches "escuché a alguien decir: 'si la haces luego de dos años la harás' y yo llevaba a penas unos meses", agregó.

(Foto; Joe Corzo)

Mientras se dedicaba a la comedia conoció a un actor que quería seguir su camino, así le propuso que compartieran conocimientos: "me regaló un pase para recibir 4 clases gratuitas de actuación y recibiéndolas pensé: '¡wow! aquí es, ahora tengo que elegir entre ir a audiciones de actuación en la mañana o seguir lo que hacía para mantenerme económicamente, fue un momento duro, tenía que comer y pagar mi alquiler, estuve en un momento en el que tenía que escoger pero me lancé".

"Decidí y dije: 'hice stand up por 10 años así que empezaré a construir la carrera, supe que iba a ser difícil, pero con disciplina y centrado en mi objetivo, en tres años logré entrar a comerciales, en televisión y en películas", escribió.

Acerca de su cultura contó a Soy502: "Soy mitad guatemalteco y filipino, mi padre es guatemalteco y amo mis raíces guatemaltecas".

(Foto: Joe Corzo)

Joe demuestra que por más descabellado que pueda ser un sueño si lo quieres cumplir debes ser constante para refinar tu oficio, como resultado es un miembro establecido de la industria del entretenimiento que ama de todo corazón.

Recientemente Corzo ha experimentado con la escritura de guiones "es algo retador", para continuar cultivando su carrera.

(Foto: Oficial)

(Foto: Joe Corzo)

El consejo de Joe para llegar lejos en lo que te gusta es:

"Ámate a ti mismo, pues no puedes crear sin amor, a nadie le va a importar lo que haces si tú no te crees que importe, antes de amar lo que haces, debes amarte primero, a mí me tomó un tiempo hacerlo pero una vez que lo hice todo despegó, es un hermoso sentimiento, sé que es un reto pues hay momentos en que sientes que no eres o no has llegado aún a lo que quieres ser en la vida y te desesperas, te planteas: 'esto podría ser mejor que lo otro', pero cuando te amas y crees en tu capacidad, lo que buscas está en el camino pues crees en ti, el amor a tí mismo te hace luchar un día más, no renuncies".