Feniko, el guatemalteco que produce música para Arcángel y Bad Bunny

Feniko Beatz ha logrado una posición privilegiada en el mundo de la música internacional como productor de artistas como Arcángel y Bad Bunny.

Se llama Christopher López y es conocido por su nombre artístico Feniko, ahora se codea con las estrellas del género urbano y es uno de los productores más cotizados de Estados Unidos, recientemente realizó varios de los temas del álbum de Arcángel llamado "SR Santos".

López migró con su familia a los 5 años pero siempre piensa en su tierra: "a pesar de haber crecido en EE.UU. a Guatemala la llevo en mi corazón, tanto que regreso cada año, además mi objetivo es trabajar duro para ponerla en el mapa del género urbano", expresó.

(Foto: Feniko)

Su encuentro con los grandes

Feniko soñó con hacer música desde niño cuando recibió un piano Yamaha como regalo, así despertó su pasión. A los 13 tomó clases de guitarra y teoría musical, y a los 15 años descubrió los programas de producción incluyendo el famoso FL Studio, con el que se abrió las puertas a un mundo de la creación, tras mucho tiempo de aprendizaje y práctica encontró su sonido propio y dominó el género.

Inició su carrera profesional en 2007 en el movimiento de hip hop latino y reguetón y en 2014 fue el rapero puertorriqueño "Tempo" quien le dio la oportunidad de ser el productor de una de las canciones más importantes de su carrera llamada "Tu Historia".

(Foto: Feniko)

Ha colaborado con artistas de talla mundial nominados a los Grammy como Rauw Alejandro, Myke Towers, Eladio Carrión, Arcángel y Bad Bunny, en 2021 formó parte del equipo de Arcángel llamado "Flow Factory", donde fue el productor principal del disco "SR Santos".

"Producir un disco como este ha sido bien difícil, bueno, el productor, el mayor protagonista de la producción de este disco es un niño nuevo, vive en Estados Unidos, se llama Feniko, no todo el mundo lo conoce, vive en Nueva York, el chamaquito creo que es... no quiero ni decir de dónde es para que no se molesten", dijo Arcángel al hablar de su disco hecho por el guatemalteco.

El disco de Arcángel "Sr. Santos" donde produjo Feniko. (Foto: OFicial)

(Foto: Feniko)

(Foto: Feniko)

(Foto: Feniko)

Algunas producciones de guatemalteco:

C.R.O (Bardero$): "Reina".

Myke Towers feat. Juhn All star: "No Pensarte", producida por Just Beats (PR) y Feniko.

Almighty - "Abusadora" ft. Rauw Alejandro, Lyanno y Myke Towers, producida por Feniko.

Bad Bunny feat. Arcángel - "Gucci Mis Espejuelos", producida por Feniko. (pendiente de lanzamiento)

Colaboraciones en el disco de Arcángel "SR Santos":

Arcangel - "Sprinter"

Arcangel feat. DiemBB - "De Negro"

Arcangel feat. Eladio Carrion - "Papa Noel"

Arcangel feat. Myke Towers - "Dígitos"

Arcangel feat. Almighty - "Fendace"

Arcangel - "Subimos De Precio