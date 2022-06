Johnny Depp se unió a Tik Tok y agradeció a fans con un video

Johnny Depp se unió a Tik Tok a solo unos días de haber ganado el juicio donde demandó a Amber Heard por difamación.

EN CONTEXTO: Hermana de Amber Heard rompió el silencio tras juicio que favoreció a Johnny Depp

En unas horas, el actor logró más de 4 millones de seguidores y contando.

El famoso subió un primer video con escenas de los fanáticos que lo esperaron afuera de la corte durante los días del juicio, también agregó pinceladas de su participación en la gira que realiza en Reino Unido con el músico Jeff Beck.

"A mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables, hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos, hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque les importó, ahora todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y una vez más no tengo forma de decir gracias, más que ¡decir gracias!, así que ¡gracias!, mi amor y respeto, JD", escribió junto al clip.

El primer post en la red social que ganó fieles seguidores fue acompañado del tema "Stranger", del dúo Love Joys, formado por Claudette Brown y Sonia Abel.

Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, la actriz debe pagarle 10.3 millones de dólares al actor luego de que la juez le redujera la cantidad que acordó el jurado, que era de 15 millones. Así mismo, Depp debe pagarle a Heard la cantidad de 2 millones de dólares.

MIRA EL VIDEO: