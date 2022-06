Hermana de Amber Heard rompió el silencio tras juicio que favoreció a Johnny Depp

La hermana de la famosa rompió el silencio a través de una publicación de Instagram el pasado domingo, afirmando estar orgullosa de Amber a pesar del veredicto.

Whitney Henriquez envió un emotivo mensaje a su hermana Amber tras haber atravesado un largo juicio de 6 semanas en el que el jurado decidió favorecer a Johnny Depp y ella tendrá que pagar 10.3 millones de dólares.



En una imagen donde se lee sobre un fondo negro el hashtag #istandwithamberheard (#estoyconAmberHeard) escribió:

"Todavía estoy contigo Sissy. Ayer, hoy y mañana, siempre estaré orgullosa de ti por defenderte, por testificar tanto aquí en Virginia como en el Reino Unido y por ser la voz de tantas que no pueden hablar de las cosas que suceden a puerta cerrada. Sabíamos que esta iba a ser una batalla cuesta arriba y que las cartas estaban en nuestra contra pero te pusiste de pie y hablaste a pesar de todo. Me siento muy honrada de haber testificado a favor de ti y lo haría un millón de veces porque sé lo que vi y porque la verdad siempre estará de su lado. Lamento mucho que no se haya reflejado en la decisión tomada por este jurado pero nunca me rendiré y tampoco nadie que esté contigo. ¡Siempre a tu lado!".

Henríquez fue testigo a favor de Heard en el día 18 de las audiencias relatando que Depp le parecía ‘irreconocible’ sobre todo cuando consumía drogas, además mencionó un incidente en las escaleras de la casa del ex matrimonio, donde dijo que intervino para evitar que él golpeara a su hermana; también aseguró que el actor se expresaba despectivamente de su entonces esposa y tenía “celos enfermizos”, otra cosa que aseguró fue que tenía conocimiento de que ella golpeó al actor en defensa propia.