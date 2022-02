Johnson & Johnson detuvo la fabricación de su vacuna anticovid

De forma silenciosa, la farmacéutica Johnson & Johnson cerró la única planta en la que fabricaban los lotes utilizables de su vacuna contra el Covid-19.

El cierre se efectuó a finales del año pasado, según informó The New York Times, quien citó a personas familiarizadas con esta importante decisión.

Esta interrupción es de forma temporal, se espera que la planta en la ciudad de Leiden, Holanda, comience a fabricar la vacuna nuevamente, después de unos meses, afirma un informe.

Mientras tanto, han estado produciendo una vacuna experimental, pero que podría ser más rentable para proteger en contra de un virus no relacionado, indica The New York Times.

En la actualidad, Johnson & Johnson tiene millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 en inventario, según dio a conocer la compañía en un correo electrónico; mismo en el que aseguró que continúa brindando a todos sus sitios de llenado y acabado de la sustancia farmacológica para producir de su vacuna.

Vacuna anticovid

"Seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales en relación con el Fondo COVAX y la Unión Africana", aseveró Johnson & Johnson.

Sin embargo, el informe The New York Times confirmó en su informe que como la planta de Leiden no está disponible temporalmente, se podría reducir el suministro de Johnson & Johnson en cientos de millones de dosis.

De acuerdo con el informe, se han aprovechado otras instalaciones para la fabricación de la vacuna, pero no están en funcionamiento o aún no reciben la aprobación regulatoria para hacer la vacuna.

Según el fabricante de medicamentos, se pronosticó el mes pasado que en 2022, se tengan 3.5 millones en ventas de su vacuna contra el coronavirus.