Jolette pensó que moriría debido a los dolores por COVID-19

Jolette, una de las famosas que dio positivo a coronavirus contó en sus redes sociales a sus seguidores la "amarga experiencia" que atravesó luego de ser diagnosticada con coronavirus.

La ex académica dijo que sufrió muchos dolores y hasta llegó a pensar que moriría.

En entrevista para el periódico El Universal, ella mencionó que entre los síntomas que experimentó se encontraban pérdida de olfato, diarrea, dolor muscular e indicios de neumonía.

En el hospital le practicaron diversos estudios, pero llegó un punto en el que el dolor era tan fuerte que pidió la unción de los enfermos y la comunión a un sacerdote.

“ Busqué a sacerdotes por teléfono, uno vino a darme la confesión por cualquier cosa que pudiera pasarme ” Jolette.

La conductora de moda del matutino "Hoy" expresó que vivió una pesadilla, pues no podía ni levantarse al baño.

"Me arrastraba al baño, tenía dolores insoportables de articulaciones, antes de poder levantarme a comer algo me volvía a quedar dormida hasta que me di cuenta que podía morir", relató.

Luego de salir del hospital Jolette pensó que todo mejoraría, sin embargo había días en que no podía ni servirse un vaso con agua.

"La falta de alimento me empezó a afectar hasta que mi amiga Susana me hizo entrar en razón y me dijo 'si no comes te vas a morir'.

Ella vive al otro lado de la ciudad, pero se puso a cocinar para mí como para nueve días, me puso la comida en una caja y dejó todo en mi puerta", dijo Jolette, quien también reveló que sus vecinos le hacían la compra del supermercado, le dejaban suplementos y hasta le hicieron un "altarcito".

La última prueba que la tapatía se hizo recientemente ya resultó negativa.

