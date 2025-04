Josseline fue encontrada con señales de violencia en la casa de la acusada

-

Dos familiares de Josseline Arias declararon ante el Tribunal Sentencia Penal de Puerto Barrios. Ambos coincidieron en cómo encontraron a la víctima.

En el primer día de juicio por el asesinato de Josseline Arias Regalado, el esposo, hermano y otra familiar de la víctima declararon.

El esposo contó cómo se percató que no aparecía, cómo la buscaron y cómo lograron encontrarla ese 24 de octubre de 2024.

Luego declaró el hermano de Josseline, en su relato coincidió con lo manifestado por el esposo, pero dio otros detalles de la manera en que encontraron el cuerpo de la joven madre.

Al llegar a la casa de la acusada, Yulissa Marroquín, buscaron a Josseline. La encontraron al fondo, encima tenía bolsas de basura.

"Cuando quité las bolsas encontré a mi hermana. Tenía la boca lastimada, tenía golpes en la cara, ella estaba boca abajo y le di vuelta, tenía su cuerpo caliente, un cabello largo, tenía manchas de sangre. Cuando la giré, vi que partes de su estómago lo tenía de fuera. Luego mi mamá buscó en su estómago si estaba el bebé pero no lo tenía", dijo el hermano.

Luego dijo que se percataron que ya no estaba con vida pero que tampoco estaba el bebé que esperaba.

"Vimos que en la casa de la acusada habían muchos peluches, peluches en la pared, en el techo, para llamar la atención y seguramente le dijeron que se iba a llevar todo eso", concluyó.

Yulissa Marroquín en el prime día del juicio en su contra. (Foto: IDV)

Así llegó a la casa de la acusada

Josseline llegó a la casa de la acusada porque esta le ofreció regalarle cosas para su bebé.

Una familiar de Josseline fue quien la llevó porque ella le había pedido favor. Según narró ante el Tribunal, fue a eso de las 7:30 que la llevó a la casa de Yulissa.

Llegaron en una motocicleta pero Josseline se bajó y caminó hacia la casa de Yulissa, porque el camino no era accesible para la moto. Minutos después llamó a su familiar para indicarle que se regresaría en taxi.

"Como a los 10 minutos me dijo que me podía ir porque había llamado a un taxi porque eran demasiadas las cosas que le iban a regalar", dijo la familiar.

Pero esa fue la última comunicación que tuvo Josseline aún con vida. Luego ya no se supo más de ella.

Horas más tarde, cuando el esposo y la mamá empiezan a buscarla, llegan a la casa de la acusada, con las instrucciones que les dio esta familiar.

"Yo los guié a la casa porque ellos no tenían conocimiento dónde era, entonces con fotografías los guié. Yo no podía buscarla porque estaba en el trabajo", agregó.

Así encontraron a Josseline

"Empezamos a buscarla, iba una muchacha con un carruaje, le preguntamos si ella había regalado ropa y ella dijo que no estaban regalando nada, luego subimos a buscar en otra dirección, donde había una tortillería, la señora dijo que no y que quizá más para abajo, entonces volvimos al lugar donde fuimos de primero", siguió narrando.

Varias personas se unieron a la búsqueda de Josseline. En poco tiempo estaban preguntando por ella, hasta que la familiar que la llevó a traer la ropa de bebé dio la dirección exacta de la casa en donde había ingresado.

El esposo contó que tocó a la puerta y la acusada, Yulissa Marroquín, fue quien atendió.

"La acusada dijo que sí había llegado pero que se había ido en un taxi y perdón que lo llame así pero tuvo el descaro de darnos su número de teléfono y decirme que cualquier cosa le llamara", dijo el esposo de Josseline.

El esposo de Josseline, confiando en lo que le había dicho Yulissa, se fue al Ministerio Público para interponer la denuncia. Recordó que a eso de las 6:00 de la tarde recibió una llamada.

"Me llaman para decir que la muchacha que estábamos buscando estaba en una casa, que no nos iba a gustar lo que íbamos a encontrar, no terminé de poner la denuncia, me dirigí hacia allá con la esperanza de encontrar a mi esposa y sí la encontré y sabe cómo la encontré, con el vientre abierto, sin mi bebé, sin vida, mordiéndose la lengua, como padre, como esposo, como hermano, eso no tiene nombre, eso duele, eso mata, así fue como encontré a mi esposa", dijo en medio de lágrimas.

También detalló que fue en la casa de la acusada que encontró a su esposa fallecida.

"En el domicilio de Thelma habían más personas, en lo que nosotros salimos a poner la denuncia, ella salió con mi bebé y fue cuando uno de los familiares me llamó. Yo llamé a la Policía pero nunca me contestaron", dijo.

Josseline Arias fue asesinada y su bebé extraído de su vientre. (Foto: redes sociales)

El caso

El 24 de octubre de 2024 fue la última vez que se conoció el paradero de Josselin, una joven que estaba embarazada. Esto en Puerto Barrios, Izabal. Por ello, fue activada una alerta Isabel-Claudina que permitiera su localización.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó que había sido hallada sin vida. La víctima presentaba heridas visibles en el vientre, las cuales se cree que le realizaron para extraerle al bebé.

Se sabe que la joven habría sido engañada por otra mujer, quien la contactó por redes sociales y le aseguró que le quería regalar artículos para el bebé que nacería en los próximos meses.

Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron a Thelma Yulissa Marroquín, después de efectuar un allanamiento en el barrio Mitch, en Puerto Barrios, Izabal.

En ese lugar se localizó una bolsa de color rojo y en su interior se localizó el feto de una niña, envuelta en una sábana. Le habían colocado un pañal, blusa blanca, calcetas y un gorro.