Asalto en zona 18: Pareja resulta herida tras ataque armado

Desconocidos dispararon en contra de las víctimas cuando se transportaban en un microbús.
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Un nuevo incidente armado en la ciudad capital sucedió la tarde de este lunes 18 de mayo, esta vez en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la colonia Llano Largo, en zona 18.
Debido al hecho de violencia, dos personas resultaron heridas, por lo que Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindarles atención prehospitalaria.
Las víctimas son los esposos: Iris Mariela García de Pérez, de 46 años, y Jorge Cristóbal Pérez García, de 46, quienes sufrieron heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego tras un ataque armado durante un asalto en un microbús.
Los afectados fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios debido a la gravedad de las heridas.
*Con información de Oscar Rivas / Nuestro Diario