Jóvenes guatemaltecos conquistan las Olimpiadas Latinoamericanas de Matemáticas

CONTEXTO: Te presentamos a los jóvenes que representarán a Guatemala en las Olimpiadas

Tres jóvenes guatemaltecos fueron seleccionados para representar al país en la competencia de alto prestigio a nivel internacional 2025, que se llevó a cabo en el mes de enero, una vez más brillaron en la séptima edición del Campeonato de Olimpiadas Matemáticos (COM).

En la final de las Olimpiadas de Matemáticas Latinoamericana 2025, Isabella Pérez Loayza obtuvo la medalla de plata para Guatemala en su categoría de 14 a 15 años.

En la competencia también estuvo presente Santiago Enrique Martínez Velásquez, obtuvo una medalla de bronce.

La increíble trayectoria de Santiago Enrique Martínez Velásquez, con tan solo 13 años, obtuvo una medalla de plata en la Olimpiada Mundial de Jóvenes Matemáticos 2024 (WYMO, por sus siglas en inglés).

Santi es reconocido por su ejemplo para la niñez y juventud por parte de las autoridades.

"Los números siempre me han sido fáciles, descubrí mi pasión el año pasado, cuando mi mamá me metió a la academia Cermat (Centro de aprendizaje de las matemáticas), los números me interesaban desde kínder", dijo Santi en una entrevista exclusiva para Soy502. (Foto: Wilder López/Soy502)