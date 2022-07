Joyeros hechos en Guatemala en tiempo de la colonia fueron producto de exportación

Joyeros y estuches de costura hechos en la época colonial en Guatemala destacan en el "Archivo del mundo", exhibición que se lleva a cabo en el Los Angeles County Museum LACMA.

La exposición habla de los objetos que formaron parte de la vida cotidiana durante la conquista española en Latinoamérica y que revelan la imposición cultural europea que hubo en la región.

La exhibición LACMA Archive of the World: Art and Imagination in Spanish America, 1500–1800 se complementa con un libro realizado por la institución, el primer estudio completo de los objetos de este período, que forman parte de la colección del museo.

El catálogo comienza con una sección especializada para un costurero o joyero del siglo XVIII. Según Ilona Katzew, curadora de la muestra y jefa del Departamento de Arte Norteamericano del LACMA, se ha hecho estudios acerca del origen de esta y otras cajas similares, que han sido difíciles de categorizar.

Este accesorio era popular en la América Latina Virreinal en México y Perú, al inicio se creía por sus decoraciones, hechas a partir de incrustaciones de concha y un interior rojo con detalles dorados en su interior, que provenía de Filipinas, conquistada por España o China, territorio que el país europeo también quiso acaparar.

Sin embargo, los investigadores asociados con este proyecto afirman que la caja se hizo en Guatemala como producto de exportación para el mercado peruano, hallazgo respaldado por “evidencia material y documental”.

El objeto y otras piezas: “tenían la intención de evocar, no copiar mecánicamente, elementos particulares al reinterpretar y combinar distintas formas y usos de materiales, a menudo con el objetivo de superar el belleza y artesanía de sus modelos”, explicó Katzew.

Según los especialistas, se tiene poca información acerca del arte de este período. Ilona explicó que “las obras de arte creadas dentro del contexto colonial fueron a menudo el resultado de un proceso de nuevas simbolizaciones entre los diferentes constituyentes sociales”.

El "Archive of the World: Art and Imagination in Spanish America" inició el 12 de junio y seguirá abierto al público hasta el 30 de octubre de 2022 en el Resnick Pavilion del LACMA ubicado en el 5905 Wilshire Blvd. en Los Angeles, California. El libro está disponible en Amazon.

Con información de Art and Object.

MIRA LA PIEZA:

(Foto: LACMA)