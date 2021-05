Así llegó Solorzano Foppa a su primera audiencia en Tribunales

El exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, fue trasladado a la torre de tribunales para la audiencia de primera declaración, prevista para este jueves 28 de mayo.

EN CONTEXTO: Jefe de la Rueda del Barrio 18 amenazó a exjefe de la SAT

Juan Francisco Solórzano Foppa, Anibal Argüello y los demás capturados el 19 de mayo por su presunta implicación en el caso "Política y Falsedad" fueron citados para la audiencia de primera declaración donde se resolverá su situación legal.

La Fiscalía contra Delitos Electorales los acusa de asociación ilícita, conspiración y falsedad ideológica.

La investigación presentada públicamente detalla que se presentó un acta al Tribunal Supremo Electoral, para la creación de un partido político, sin embargo la actividad que se hace constar en el documento legal, dice el Ministerio Público, no se realizó.

El TSE denunció que se incluyó en dicha acta la firma de una persona que ya había fallecido.

Juan Francisco Solórzano Foppa fue capturado el 19 de mayo. (Foto: Wilder López/Soy502)

Solórzano Foppa habla en Tribunales

Solórzano Foppa dijo en tribunales que cuando estuvo al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria actúo en contra de todos los sectores. "Le cobramos impuestos a la grande, a la mediana, a la chiquita a mi familia, le cobramos impuesto a todo el mundo", dijo.

Continuó: "La ley no está para que unos la quieren cumplir, unos sí y otros no. No pueden señalar de nada (...) no pueden señalar de favoritismo", expresó.

Apoyo

Afuera de tribunales un grupo de personas llegó para mostrar su respaldo a Solórzano Foppa y los demás sindicados por el MP.

Las personas que apoyan al exjefe de la SAT aseguran que lo persiguen por su lucha contra la corrupción.

Esto se vio afuera del edificio de la torre de tribunales: