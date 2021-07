"Todas te dejan": Juan Rivera le responde a su hermano Lupillo (video)

Esta vez, la polémica se originó a raíz de unas declaraciones que dio Lupillo en una conferencia de prensa, en donde estaba promocionando un nuevo producto.

La dinastía Rivera continúa dando de qué hablar y en esta ocasión Juan Rivera le responde a su hermano Lupillo. Cabe resaltar que ambos hermanos han estado distanciados por más de dos años.

Al parecer los conflictos parecen no acabar para los Rivera y es que fue a través de una transmisión en vivo que Juan Rivera desenmascaró públicamente al "Toro del corrido".

De acuerdo a las declaraciones de Juan Rivera, su hermano ha lanzado fuertes acusaciones contra su familia y ha faltado a su palabra con los hijos de su hermana fallecida, Jenni Rivera.

La gota que derramó el vaso

Lo que colmó la paciencia de Juan fue cuando Lupillo dijo frente a los medios que "ama mucho a su hermano", pues al parecer hace dos semanas le escribió diciéndole lo contrario.

Juan aseguró que tiene el mensaje que dice : "Sigues siendo el mismo pendejo que me la pela hoy como me la pelaba de niños", a lo que él le respondió "Pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan".

Aunque no es el primer conflicto familiar en el que se han visto envueltos, podría ser uno de tantos con los que se vuelven a distanciar.

