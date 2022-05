Estas son las preseas de la última jornada del Torneo Clausura 2022

El Torneo Clausura 2022 llega a su fin con una jornada en la que nueve equipos se juegan algo importante, uno no puede clasificar y dos se despiden de la Liga Mayor.

La jornada 22 aún tiene guardado mucho por jugarse para varios equipos, algunos para quedar en mejor posición y otros por meterse de último minuto a la fiesta grande.

Achuapa vs. Municipal:

Los orientales quieren la victoria para tratar de subir de posiciones con una combinación de resultados que lo pueda catapultar hasta el cuarto lugar. Por su lado, Municipal necesita la victoria para asegurar el primer lugar del campeonato. El empate o la derrota comprometería su liderato.

Comunicaciones vs. Xelajú:

Los Cremas buscan la victoria en casa ante los Chivos para tratar de robarle el primer lugar a Municipal, toda vez que los Rojos no ganen ante los cebolleros. Xelajú salvó la categoría, pero ya no tiene posibilidades de meterse a la fiesta grande, pero no quiere despedirse con una derrota.

Guastatoya vs. Cobán Imperial:

Estos equipos están en el tercero y cuarto lugar respectivamente con los mismos puntos (34). Ambos necesitan la victoria para cerrar en la mejor posición de cara a la fase final.

Antigua vs. Malacateco:

Los aguacateros (32 puntos) necesitan ganar por una buena cantidad de goles para y que Guastatoya empate con Cobán para tratar de arrebatar la tercera casilla. El campeón del Apertura 2021 (34 puntos), buscará la victoria en el estadio Pensativo y con una combinación de resultados podría terminar en tercer o cuarto lugar del campeonato.

Santa Lucía vs. Iztapa:

Ambos tienen 27 puntos y solo podrían quedar en el octavo lugar. La victoria de cualquiera significa el pase a la ronda final. El empate pone a los jaguares en la siguiente ronda.

Sololá vs. Nueva Concepción:

Ambos equipos se despiden de la Liga Nacional y quieren hacerlo con una victoria. No tuvieron el mejor desempeño y eso les costó el descenso a la Primera División.

Todos los juegos se jugarán este domingo 8 de mayo a partir de las 11:00 de la mañana en los seis estadios donde se llevarán a cabo los encuentros.