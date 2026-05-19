¡Campeones! Arsenal conquista la Premier tras 22 años de sequía

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El Arsenal volvió a tocar la gloria en Inglaterra. Los dirigidos por Mikel Arteta se coronaron campeones de la Premier League 2025-2026 y rompieron una sequía de 22 años sin levantar el trofeo del campeonato inglés desde aquella histórica conquista del 2004 bajo el mando de Arsène Wenger.

Los gunners conquistaron su título número 14 de liga luego de una temporada llena de regularidad y buen fútbol, alcanzando los 82 puntos en la cima de la tabla a falta de una jornada para el cierre del torneo. La coronación matemática llegó este martes en la fecha 37, luego del empate del Manchester City en la casa del Bournemouth (1-1), resultado que dejó sin opciones al conjunto de Pep Guardiola y confirmó oficialmente al Arsenal como el nuevo rey del fútbol inglés.

El Bournemouth sorprendió al City con una anotación de Eli Junior, marcador que terminó desatando la celebración en Londres, donde la afición gunner comenzó a festejar una corona que se había hecho esperar por más de dos décadas. Ahora, el Arsenal tendrá la oportunidad de celebrar el campeonato en la última jornada cuando visite al Crystal Palace el domingo.

La temporada del Arsenal ha sido prácticamente perfecta. El equipo mostró solidez, carácter y constancia durante toda la campaña, convirtiéndose en el club más regular de la Premier League y recuperando el protagonismo perdido en los últimos años. Mikel Arteta consigue así uno de los mayores logros de su carrera como entrenador y devuelve al club londinense a la cima del fútbol inglés.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Otra copa

Pero el sueño del Arsenal todavía no termina. Tras conquistar la Premier League, los gunners ahora apuntan a hacer historia en Europa, ya que el próximo 30 de mayo disputarán la gran final de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain. El conjunto inglés buscará conquistar por primera vez el máximo torneo europeo, una deuda pendiente desde aquella final de 2006 donde cayeron ante el Barcelona.

El Arsenal sueña con cerrar una temporada inolvidable levantando no solo la Premier League, sino también la primera Champions League de su historia, en un año que ya quedó marcado como uno de los más importantes para la institución londinense.