Salud y Bienestar llega con cobertura para familias

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Aseguradora Rural presentó "Salud y Bienestar", un nuevo producto desarrollado junto a Tiendas SEARS, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios de protección y atención médica mediante un modelo de adquisición en puntos de venta.

El lanzamiento forma parte de una estrategia que busca acercar productos de aseguramiento a más personas a través de espacios de uso cotidiano. La alianza entre ambas empresas permitirá que los clientes puedan adquirir el seguro directamente en tiendas SEARS mediante un kit, a través de un proceso de contratación en el punto de venta.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El producto integra diferentes coberturas y beneficios en un mismo plan, incluyendo seguro de vida, consultas médicas para el núcleo familiar y acceso a precios preferenciales en laboratorios y exámenes médicos.

Además, contempla cobertura para cónyuge e hijos y, en el caso de personas solteras, permite incluir a los padres hasta los 80 años.

Dos opciones de cobertura

"Salud y Bienestar" estará disponible en dos modalidades:

Plan A: desde Q150 anuales

desde Q150 anuales Plan B: desde Q288 anuales

La propuesta busca ampliar las opciones para distintos sectores de la población y facilitar el acceso a servicios relacionados con la salud y la prevención.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Seguros disponibles en tiendas SEARS

Uno de los puntos centrales del lanzamiento es el modelo de distribución. Los usuarios podrán adquirir el producto mediante un kit de seguro directamente en:

SEARS Miraflores

SEARS Interplaza Xela

Para más información, los usuarios pueden comunicarse al PBX 2338-9999 o visitar Aseguradora Rural.