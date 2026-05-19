El Banguat recopilará datos clave para actualizar las cuentas de la economía

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La banca central desplegará encuestas en 2026 para capturar insumos del sector externo, comercio y construcción que sustentan el año de referencia macroeconómico.

El Banco de Guatemala (Banguat) iniciará un despliegue técnico a nivel nacional durante 2026 con el objetivo de recopilar datos estadísticos de primera mano en los sectores de comercio exterior, construcción y actividad económica general.

De acuerdo a información publicada por el Banguat, estas encuestas especializadas están diseñadas para capturar información financiera y operativa que servirá como insumo directo en la compilación de las Cuentas Nacionales y la Balanza de Pagos.

El proceso busca fortalecer las mediciones macroeconómicas del país, garantizando que el Sistema de Cuentas Nacionales disponga de estadísticas actualizadas y representativas de la realidad productiva actual.

El #BancoDeGuatemala informa que llevará a cabo el levantamiento de encuestas. La información recopilada contribuirá a fortalecer las estadísticas macroeconómicas del país, como las cuentas nacionales y la balanza de pagos. Conoce más en https://t.co/F2vGyTjBv3 #BanguatCuenta pic.twitter.com/IMkHAa1Nku — Banco de Guatemala (@Banguat) May 19, 2026

Seguridad en la recolección

Para la ejecución de este levantamiento de información, el personal técnico del Banguat visitará distintos establecimientos y empresas debidamente identificados con credenciales oficiales de la institución.

Las autoridades de la banca central recordaron que la colaboración del sector privado es fundamental, asegurando que los datos suministrados gozan de confidencialidad bajo el secreto estadístico legal.

Con el fin de evitar cualquier tipo de fraude o desconfianza, los empresarios pueden verificar la identidad de los encuestadores y consultar las especificaciones de los marcos muestrales directamente en el portal web oficial del Banco de Guatemala.

Actualización del año base

La recolección de estos nuevos flujos de información resulta vital para el mantenimiento y la eventual actualización del año de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales, el cual se encuentra fijado en el año 2013 tras la adopción de los estándares internacionales del SCN 2008.

Al registrar de forma precisa variables como la producción sectorial, el consumo intermedio y la formación bruta de capital, el Banguat puede calibrar el año base para que el Producto Interno Bruto (PIB) no pierda representatividad frente a los cambios tecnológicos y de consumo de la última década.

De acuerdo con los documentos metodológicos de la institución, "el objetivo fundamental de las estadísticas macroeconómicas es proporcionar información oportuna y de calidad, que permita guiar el rumbo de la economía de un país y de los fenómenos económicos que le afecten".

"Es por ello que, con el propósito de promover la acertada toma de decisiones en cuanto a producción, consumo, inversión y empleo de los agentes económicos públicos y privados, así como de facilitar la comparación internacional, el Banco de Guatemala viene impulsando un proceso amplio de mejoramiento estadístico", se lee en los documentos del Banguat.

Uso de las estadísticas

La utilidad de las encuestas programadas para 2026 también impacta de forma directa en la Balanza de Pagos, la cual comparte el mismo marco conceptual armonizado de las Cuentas Nacionales para evaluar la salud macroeconómica, según el banco central.

Los datos obtenidos a través de las encuestas del sector externo permiten registrar con exactitud las transacciones de bienes y servicios con el resto del mundo, la inversión extranjera directa y el ingreso de divisas.

Esta articulación es indispensable, ya que los componentes de comercio exterior capturados en la Balanza de Pagos se integran posteriormente en la fórmula del gasto del PIB, asegurando la consistencia estadística total de los indicadores macroeconómicos del país.