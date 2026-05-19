Ana Lucía Martínez integra el once ideal del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

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Ana Lucía Martínez volvió a confirmar su protagonismo en el futbol mexicano femenino al ser incluida en el once ideal del Torneo Clausura de la Liga MX Femenil, elaborado por la plataforma SofaScore tras el cierre del campeonato.

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La guatemalteca, figura de Cruz Azul, recibió una calificación general de 7.64, la más alta entre las jugadoras de su posición. En el equipo ideal también aparece su compañera, la arquera Alejandría Godínez.

Datos: Sofascore

Para más detalles sobre la temporada de Analú con Cruz Azul, puedes ingresar a este enlace.

Analú cerró el Clausura con cinco goles, igualando su producción ofensiva del Apertura en fase regular. Sin embargo, esta vez no logró marcar en la liguilla, a diferencia del semestre anterior, cuando anotó antes de la eliminación de Cruz Azul en semifinales.

Además, la legionaria disputó los 19 partidos del torneo como titular y acumuló 1,575 minutos con las celestes, que fueron eliminadas en cuartos de final por Rayadas de Monterrey, posteriormente subcampeón tras caer en la final ante América.

La temporada de Analú estuvo marcada por su aporte creativo y regularidad. (Foto: Cruz Azul Femenil)

Clave en ataque

Más allá de los goles, la delantera de 36 años destacó por su aporte colectivo. Arrancó el torneo con dos anotaciones y una asistencia frente a León en la jornada inaugural y cerró la campaña con 12 pases de gol, consolidándose como la máxima asistidora del Clausura.

Sin embargo, Analú no logró ubicarse entre las máximas goleadoras del campeonato, a diferencia de la otra legionaria, Aisha Solórzano, jugadora de Juárez, quien finalizó la temporada con siete tantos.