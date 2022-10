El jugador del Manchester United que fue acusado de intento de violación

Un jugador del Manchester United habría sido suspendido por el club desde febrero, ahora es acusado de intento de violación, golpes y lesiones.

El jugador del Manchester United, Mason Greenwood, suspendido desde febrero por su club, fue acusado este sábado de "tentativa de violación", y "golpes y lesiones", anunció el ministerio fiscal británico. De 21 años, Greenwood deberá responder también por "comportamiento de control y coerción" sobre la misma víctima y comparecerá el lunes por primera vez ante el juez.

Es un nuevo paso en la caída de del jugador, antigua esperanza del fútbol inglés, cuya detención el pasado 30 de enero causó revuelo entre la opinión pública. Su arresto se produjo horas después de la publicación en redes sociales de imágenes y videos en los que una joven aparecía con el rostro ensangrentado y con contusiones en el cuerpo, con la mención "a todos los que quieren saber lo que Mason Greenwood me hace de verdad".

El Manchester United suspendió entonces al jugador, que desde entonces no ha disputado un solo minuto ni se ha entrenado con los 'Red Devils'. Su puesta bajo custodia policial por violación y agresión fue prolongada luego de otras acusaciones de agresión sexual y de amenaza de muerte, antes de que fuese puesto en libertad el 2 de febrero y puesto bajo control judicial, que fue renovado en varias ocasiones.

Mientras la investigación seguía su curso, fue detenido de nuevo este sábado por la mañana por la policía del Gran Manchester por incumplimiento de su control judicial. Poco después de haber recibido el dossier de la investigación de la policía de Mánchester, el ministerio fiscal británico anunció que será juzgado por los tres cargos.

Llamado a ser "el nuevo Wayne Rooney"

Después de su detención, los patrocinadores no tardaron en tomar distancias con el jugador. Nike puso fin el 7 de febrero al contrato que les unía mientras que el gigante de videojuegos EA Sports retiró su nombre de los equipos del juego FIFA 22.

Formado en el Manchester United, Greenwood había realizado su debut como profesional con la camiseta de los 'Diablos Rojos' en 2019. En 129 partidos anotó 35 goles. Había renovado su contrato en febrero de 2021 hasta 2025.

Greenwood fue considerado a veces como el "nuevo Wayne Rooney" después de la temporada 2019/2020 en la que se convirtió en el tercer jugador del Manchester United de menos de 20 años en anotar 17 goles o más en una misma temporada, después de Rooney y George Best.

En septiembre de 2020, sus cualidades explosividad, disparo con ambas piernas con potencia y precisión- llevaron al seleccionador Gareth Southgate a llamarlo con el combinado 'A' para partidos de la Liga de las Naciones.

Jugó los 12 últimos minutos de un partido en Islandia, antes de ser enviado a casa junto a Phil Foden por haber invitado a dos mujeres al hotel del equipo en Reykjavik, lo que supuso una incumplimiento del protocolo anti-Covid.

Su detención supuso el segundo gran escándalo sexual que afectó a los clubes de Mánchester después de la detención de Benjamin Mendy, el lateral francés del City, juzgado en la actualidad por siete violaciones, un intento de violación y una agresión sexual contra siete mujeres.