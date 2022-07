Esta es la millonaria oferta de Shakira a Piqué por la custodia de sus hijos

Cada vez son más fuertes los rumores de que Shakira estaría intentando por todos los medios mudarse a Miami con sus hijos Milán y Sasha, por ello la cantante estaría ofreciendo un millonario acuerdo económico que beneficiaría al astro.

El programa de entretenimiento de YouTube Chisme No Like filtró las ofertas de la estrella pop al catalán, entre las cuales están encargarse de la manutención completa de sus hijos de 9 y 7 años, y pagarle al futbolista 500.000 euros (Q3,875 mil) de su deuda con la Agencia Tributaria, aunque el famoso no a accedido.

La pareja se separó por infidelidades del futbolista luego de 12 años de relación y ahora libra una batalla por sus pequeños.

Otra de las condiciones que la barranquillera puso en la mesa fueron cinco viajes pagados, por año, a Estados Unidos en bussines class para las visitas y la posibilidad de que Milan y Sasha viajen a España en verano para poder pasar una parte de las vacaciones con su padre.

Otro acuerdo que le haría es pagarle el 20% de la deuda millonaria que Piqué tiene con Hacienda, que ronda los 2.500.000 euros (Q19, 375 mil).

