El video de Alejandro Sanz que ha hecho crecer los rumores de romance con Shakira

Un rumor que iniciado por los medios españoles afirma que Shakira y Alejandro Sanz mantienen un romance clandestino.

Según el programa "Socios del espectáculo", ambos estarían juntos desde hace 17 años, cuando hicieron el hit “La Tortura” en 2005. El periodista Javier de Hoyos señaló que el motivo por el que Shakira desea abandonar España es porque tendría un nuevo amor y se trataría del cantante español.

“Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, comentó el periodista.

Todo comenzó por una grabación de Alejandro Sanz que subió de Saturday Night Live. “Recordar noches como esta es una obligación”, expresó el artista en el post.

Otro supuesto video que comprobaría el romance entre ellos lo grabó el propio Sanz cuando conoció a Shakira (también en 2005), mientras compartía una noche de charla con ella, ambos estaban reunidos en una casa, ambos tenían una amena charla en la que se notaba un poro de filtreo entre ellos.

"... Tienes mucho talento ¿sabes?", le dice Sanz, luego Shakira le dice "Me llamo Shakira Isabel, encantada", "Hey no me toques ahí... ¿la sensualidad forma parte de tu vida cotidiana?... ¿por qué eres tan linda?", le contesta Sanz entre risas.

Los videos fueron publicados meses, sin embargo varios medios viralizaron por lo que la colombiana atraviesa con Piqué.

De Hoyos dijo que el romance prosperó cuando grabaron juntos "La Tortura" donde hubo más que buena química y luego de la separación con Piqué, Sanz la alentó a abandonar España para asentarse en Miami.

Se dice que el cantautor le aconsejó: contratar abogados para la disputa legal por la custodia de sus hijos Sasha y Milán y la división de bienes que viene por añadidura en este tipo de situaciones.

La colombiana está grabando el video de su tema "Dancing with myself", por lo que se trasladaría a su residencia en las Bahamas o Miami, Estados Unidos.

El medio "Chisme no like" asegura que Shakira está dispuesta a pagar dos millones de dólares con el fin de que su expareja acepte no luchar por la custodia de Milán y Sasha.

Al parecer habrá una reunión en los próximos días para definir qué pasará con los niños.

