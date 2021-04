"El juicio de los 7 de Chicago" gana y se perfila a los Oscar

"El juicio de los 7 de Chicago" se llevó el máximo galardón en los Premios del Sindicato de Actores (SAG) de Estados Unidos, un veredicto que refuerza sus perspectivas para los Óscar que se entregarán el próximo 25 de abril.

El drama judicial dirigido por Aaron Sorkin y producido por Netflix se alzó el domingo con la prestigiosa distinción de mejor elenco en la ceremonia de premiación del SAG, que se redujo a una transmisión virtual de una hora debido a la pandemia de Covid-19.

La película, que cuenta la historia real de siete manifestantes contra la guerra de Vietnam acusados de incitar a una revuelta en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago, está protagonizada por Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Strong y Frank Langella.

Langella, que interpreta al juez racista del film, evocó a Martin Luther King Jr. al recibir el galardón.

"Necesitamos líderes que nos hagan odiarnos menos", dijo. "Tenemos una deuda de agradecimiento con las voces de los 7 de Chicago, y especialmente con Aaron Sorkin, nuestro líder, cuya voz es el alma de esta película".

Otra producción de Netflix, "La madre del blues", sobre una tensa sesión de grabación de la popular cantante Gertrude "Ma" Rainey y su banda en los años 1920, se quedó con los premios a mejor actor y actriz, concedidos al fallecido Chadwick Boseman y a Viola Davis.

En un año que ha visto a Hollywood impulsar la representación de las minorías a ambos lados de la cámara, el gremio de actores otorgó además el premio a mejor actor de reparto a Daniel Kaluuya, quien en el film "Judas y el mesías negro" encarna a Fred Hampton, el fallecido líder de la organización política Black Panther.

Y "Minari", una historia de inmigrantes surcoreanos ambientada en Arkansas en los años 1980, se llevó el galardón de mejor actriz de reparto, convirtiendo a Yuh-jung Youn en la primera ganadora asiática de un premio de actuación individual SAG por una película.

Nada para "Nomadland"

Los premios SAG son vistos como un indicador clave de los ganadores del Óscar, porque los actores componen el bloque más grande de votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que anualmente concede las doradas estatuillas.

El año pasado, el film de Corea del Sur "Parásitos" comenzó su histórica carrera al Óscar a la mejor película al ganar el premio mayor del SAG a mejor interpretación por elenco.

Si bien la road movie de Chloe Zhao "Nomadland" sigue siendo la favorita para el Óscar a mejor película este año, el film, en el que varios no actores interpretan versiones ficticias de sí mismos, ni siquiera recibió una nominación del SAG por elenco. La nominada estrella de "Nomadland", Frances McDormand, perdió además con Davis.

Boseman, protagonista de "Pantera negra", quien en agosto pasado murió a los 43 años de un cáncer de colon que nunca había revelado, fue premiado por su trabajo como el trompetista Levee en "La madre del blues", en lo que parece un claro presagio del Óscar.

Hasta ahora, sólo dos actores han recibido un Óscar póstumo: Peter Finch por "Poder que mata" (1976) de Sidney Lumet, y Heath Ledger por "El caballero de la noche" (2008) de Christopher Nolan.

El difunto actor también fue homenajeado en el segmento anual "In memoriam", junto con las principales estrellas que murieron este año, incluidos Sean Connery y Christopher Plummer.

Pero "La madre del blues", junto con "Una noche en Miami" y "Da 5 Bloods", todas con elencos negros, perdió el premio final de la noche ante "El juicio de los 7 de Chicago", que ahora tiene la mejor oportunidad de desbancar a "Nomadland".

La votación de los Óscar comienza el 15 de abril.

"The Crown" y "Gambito de reina"

En el rubro televisión, la saga de la realeza británica "The Crown" ganó el premio SAG al mejor elenco en drama, y su estrella Gillian Anderson ganó como mejor actriz.

En la categoría comedia, "Schitt's Creek" se llevó el premio a mejor elenco, y Catherine O'Hara a mejor actriz.

El galardón del SAG a mejor comediante fue para Jason Sudeikis por "Ted Lasso" y el de mejor actor dramático fue para Jason Bateman por "Ozark".

En miniseries, Mark Ruffalo y Anya Taylor-Joy replicaron sus triunfos en los Globos de Oro por "La innegable verdad" y "Gambito de reina".