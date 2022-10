¡Julia ya es huracán! Deja daños en Colombia y se dirige a Centroamérica (video)

Julia se ha convertido en huracán de categoría 1 con vientos de 120 kilómetros por hora generando máxima alerta en Colombia y Nicaragua, mientras la Cruz Roja Internacional advierte del peligro en las regiones centroamericanas que fueron afectadas por Eta e Iota.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informa que la tormenta tropical Julia se ha convertido en huracán categoría 1 mientras hace su paso por la isla colombiana de San Andrés.

"Informes de la NOAA y de la flota de aviones cazadores de huracanes indican que Julia se ha convertido en huracán con vientos sostenidos de 120 km/h cuando pasó cerca de las islas San Andrés y Providencia", anunció el ente estadounidense en un comunicado.

Como Tormenta Tropical, Julia provocó graves daños a viviendas en La Guajira, Colombia, dejando incomunicados a los habitantes de esta región, afectando a más de 6 mil personas. Varios videos se han compartido en las redes sociales que dejan constancia de la fuerza del fenómeno climático que ahora amenaza al istmo centroamericano.

Tropical Storm Julia has intensified into Hurricane Julia as it passes near San Andres and Providencia Islands.



Red Cross teams are particularly concerned about communities that are just recovering from Eta & Iota

and migrants walking northwards by land across Central America. pic.twitter.com/v9ESmkAQuK — IFRC Americas (@IFRC_es) October 8, 2022

El huracán se encuentra en el sur de la costa caribeña de Nicaragua, y avanzaba a 28 km/h, indicó la entidad. Se espera que Julia genere "vientos con fuerza de huracán y una marejada ciclónica peligrosa en áreas donde el centro del sistema cruce las islas (del caribe) esta noche y se mueva sobre tierra en Nicaragua el domingo", agregó el CNH.

Ante el avance de Julia, Colombia declaró la "alerta máxima" en San Andrés, isla que forma parte del archipiélago colombiano, donde viven unos 48,000 habitantes. El CNH advirtió además que las lluvias durante el fin de semana podrían provocar "inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo" en Centroamérica.

Reportan lluvia torrencial en la isla colombiana de San Andrés, mientras se espera que la tormenta Julia escale a huracán 1. pic.twitter.com/iCipzYvjiq — ITR Oficial (@ITROriginal) October 8, 2022 La Tormenta Tropical Julia provocó graves daños a viviendas en La Guajira, Colombia, dejando incomunicados a los habitantes de esta región, afectando a más de 6 mil personas. pic.twitter.com/PjBB7N2DHy — ITR Oficial (@ITROriginal) October 8, 2022

Centroamérica en alerta

En Bluefields, principal ciudad del Caribe sur de Nicaragua amenazada por la llegada del ciclón, pescadores pusieron en resguardo sus embarcaciones y la población se apresuró a comprar víveres y sacar dinero de cajeros automáticos.

"Hay que prepararse con comida, plásticos, de todo un poco, porque no sabemos que irá a pasar", afirmó a la AFP Javier Duarte, un ebanista que ha rezado para que el ciclón no sea potente y desvíe su ruta de Bluefields, un municipio con endebles estructuras de alrededor de 60,000 habitantes.

"Ya hemos tenido algunas experiencias de huracanes en Nicaragua, y estamos propensos a pasar" una situación similar, dijo por su parte Constantino Rivera, un pescador de 47 años que recibió la orden de regresar a tierra.

Así sería el trayecto que se espera de Julia en Centroamérica, según la información satelital. (Foto: captura de pantalla)

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua (SINAPRED) declaró este sábado alerta amarilla en todo el país y activó las unidades de socorro. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) informó que el ciclón podría impactar en la zona de Laguna de Perlas, al norte de Bluefields.

El gobierno ha evacuado a unas 3,000 personas en Laguna de Perlas y los cayos Miskitos, una isla situada frente a la costa norte. Se prevé además que las lluvias afecten a los departamentos de Chontales, Boaco (centro), Matagalpa, Estelí, Madriz (norte) y Chinandega (noroeste), donde los suelos están saturados y podrían ocurrir derrumbes de tierra.



En El Salvador, las autoridades declararon una alerta naranja para todo el país, que implica la activación de las unidades de socorro y evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo.

Tropical Storm Julia hit La Guajira, Colombia.

Vehicles trapped in #flooding earlier today along Trantrill Road, St. Augustine.#Storm #Julia #Colombian #Colombia



:Droneshoptt_ pic.twitter.com/TD784eCNHV — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 8, 2022

En Panamá, el Servicio Nacional de Protección Civil estableció alerta amarilla, incluida la provincia del Darién, zona selvática, fronteriza con Colombia, por donde cientos de migrantes pasan diariamente en su ruta hacia Estados Unidos. Sólo la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, se mantiene en alerta verde.

Honduras declaró alerta amarilla. Las autoridades anunciaron que para asegurar la "vida de las personas" que viven en el valle de Sula (norte), se realizaron "descargas preventivas controladas" de agua en la principal represa hidroeléctrica del país, El Cajón, con una superficie de 94 km2.

En Guatemala, la estatal Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), encargada de protección civil, declaró este sábado alerta roja en todo el país. El presidente Alejandro Giammatei pidió a las instituciones que estén listas para atender una emergencia.

A finales de 2020, los huracanes Eta e Iota azotaron Centroamérica dejando al menos 200 muertos y otros tantos desaparecidos, así como millones de dólares en pérdidas.