El crucero afectado por el brote de hantavirus llega al final de su travesía

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La tripulación fue puesta en cuarentena tras embarcar en Rotterdam este 18 de mayo de 2026.

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El crucero que desató alarma mundial por un brote de hantavirus atracó este lunes en el puerto de Róterdam, con el mínimo de la tripulación que deberá cumplir varias semanas de cuarentena.

Cabe recordar que el MV Hondius, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia Cabo Verde, sufrió un brote de hantavirus, con tres casos mortales.

A bordo iban 27 personas, de las que 25 formaban parte de la tripulación y dos eran miembros del médico personal del navío, propiedad de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions. Este virus tiene un periodo de incubación de varias semanas, por lo que todavía pueden surgir más casos.

Personal médico recibió a la tripulación tras llegar al puerto. (Foto: AFP)

Hasta el momento se confirmaron al menos siete casos positivos y hay otro caso probable, según un recuento de AFP a partir de fuentes oficiales.

En Canadá, una pasajera del crucero en cuarentena dio un resultado "presuntamente positivo al hantavirus de los Andes", informó el sábado la Agencia de Salud Pública del país.

Un primer grupo desembarcó horas después. Iban vestidos con trajes blancos de protección y cargando con sus pertenencias en bolsas y cajas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha apresurado a tranquilizar al mundo asegurando que el brote no es comparable a la pandemia del covid-19.

La tripulación fue puesta en cuarentena. (Foto: AFP)

En aislamiento y de vuelta a sus países de origen

Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco hacia sus países de origen o hacia Países Bajos, que asumió una responsabilidad especial, ya que el navío tiene pabellón neerlandés.

Dos personas, un neerlandés y un británico, fueron evacuados de emergencia a Países Bajos donde fueron hospitalizados.

Ambos se encuentran estables y el ciudadano británico está en condiciones de ser repatriado en aislamiento, indicaron las autoridades neerlandesas.

Todos los demás evacuados del barco a los Países Bajos han dado negativo a la prueba al virus. Algunos siguen en cuarentena en el lugar, otros ya volaron hacia sus países.

Todas las personas a bordo son asintomáticas, según Oceanwide Expeditions, y están siendo monitoreados de cerca por los dos miembros del médico personal a bordo.

Varias personas con trajes de protección contra materiales peligrosos abandonan el crucero tras su llegada al puerto de Rotterdam (Foto: AFP)

*Con información de AFP