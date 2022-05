Jurado tiene nueva fecha para deliberar y dar su veredicto en juicio de Johnny Depp

El jurado continuará deliberando tras las conclusiones de los abogados de ambas partes, en el juicio donde Johnny Depp demanda a Amber Heard, la próxima semana.

Las deliberaciones del jurado en el caso donde Johnny Depp demanda a Amber Heard por difamación, se reanudarán el martes 31 de mayo a las 9 a.m.

El grupo de 7 personas que se encargará del futuro de las dos estrellas deliberó por más de dos horas hoy, sin llegar a un veredicto.

Según explican, una vez el jurado indique que ha llegado a una resolución, lo avisarán con una hora de anticipación, antes de que se lea el resultado en la corte para permitir que las partes regresen a la sala del tribunal. El juez no requiere que Johnny Depp o Amber Heard estén presentes para el veredicto, así que no se sabe si ellos decidirán regresar.

El jurado está formado por cinco hombres y dos mujeres, de ascendencia asiática, anglosajona y afroamericana.

