Jurado fue enviado a deliberar en caso de Johnny Depp y Amber Heard

La jueza brindó las instrucciones al jurado para deliberar en el caso de Johnny Depp y Amber heard luego de escuchar las conclusiones de los abogados de ambos.

Tras haber escuchado las conclusiones de los abogados de ambas partes el jurado empezará a dar su deliberación en el caso más seguido de la farándula estadounidense.

Los abogados terminaron su trabajo y ahora es el turno del jurado decidir quién será el ganador de la demanda. La jueza Penney Azcarate informó a las personas que forman parte del comité cómo llenar las formas, las cuales son diferentes para Amber y para Johnny.

El jurado está formado por siete integrantes y cuatro suplentes, un grupo pequeño común en los juicios civiles de Virginia. todos fueron enviados a habitaciones diferentes y entre las instrucciones que Azcarate dio está no hablar con nadie acerca del caso para no ser influenciados en su veredicto.