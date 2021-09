Este video podría confirmar que Justin Bieber se convertirá en padre

Justin Bieber y Hailey podrían estar en dulce espera de su primer bebé, este video lo confirmaría.

Tras desfilar por la alfombra roja de el Met Gala, Justin Bieber y Hailey Baldwin acapararon la atención inmediata de los reflectores.

Este hecho no solamente se debió por los espectaculares trajes de diseñadores que ambos lucían, sino por una acción que hizo el famoso cantante.

¿Esperan su primer bebé?

Y es que varios videos que circulan en la red lograron captar el momento exacto en el que el intérprete de "Peaches" colocó su mano en el vientre de su esposa, lo que levantó las sospechas que están en la dulce espera de su primer bebé.

Pero lo que siguió alimentando las especulaciones fue que la modelo retiró la mano de su esposo mientras le susurraba algo cuando estaban siendo fotografiados.

Fans reaccionan

Bastaron unos segundo para que los internautas y fieles seguidores del la feliz pareja comenzaran a manifestarse, argumentando que lo del bebé es cierto.

Cabe mencionar que hace unas semanas Bieber había mostrado su deseo de convertirse en padre, pero resaltó que la decisión está en su esposa, ya que es su cuerpo.