Karely Ruiz reveló en Guatemala sus gustos culposos

Karely Ruiz reveló sus gustos culposos en cuanto a comida y pasatiempos durante una convivencia en la Ciudad de Guatemala.

La famosa modelo de OnlyFans visitó la capital y compartió un breve momento con los medios antes de trabajar en las colaboraciones junto a la guatemalteca Kaeelen García.

La famosa dijo a Soy502 cuáles son sus platillos favoritos y especialmente cuáles le gusta compartir en familia, además contó qué le gustaría hacer cuando tenga tiempo para ella, pues su trabajo como creadora de contenido le toma mucho tiempo y desde hace mucho, no puede tomar un descanso.

"Mi comida favorita son las flautas y el mole, creo que es algo que me gusta mucho que mi mamá me cocine ya que extraño su comida", dijo.

"La verdad estos últimos meses no he tenido tiempo para mí pues me la paso trabajando, creo que ya es hora de darme un momento, a veces voy al spa, voy al gimnasio, pero sí tengo los días muy ocupados, quiero empezar a hacer cosas diferentes" agregó.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz despegó su carrera al convertirse en el centro de atención por varios encuentros curiosos, además de ser actualmente pareja de Santa Fe Klan, aunque se rumora que están juntos por una colaboración artística.

Tiene 22 años de edad y nació en Monterrey, Nuevo León, se hizo famosa gracias a sus publicaciones en redes sociales y su cuenta exclusiva subida de tono en OnlyFans, donde genera ganancias. También hace contenido en TikTok. La famosa contó que previo a lo que hace, vendía dulces en un puesto, algo de lo que se siente orgullosa.

