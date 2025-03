Karen López, la reina de belleza que se hizo famosa tras su discurso

-

Karen López participó en una elección de reina y triunfó a nivel internacional por su forma de expresarse en su discurso.

Durante la ronda de preguntas a las candidatas, en el evento de las Fiestas de Cuaresma de La Mesilla, la participante hizo un llamado a terminar la violencia de forma tal que logró la fama internacional.

"Para estar en paz debemos estar en paz con nosotros mismos... el odio, la envidia y la ira se están apoderando de nuestros pensamientos, sin medir las consecuencias de nuestros actos", fueron algunas de las frases que inspiraron a muchos.

Foto: oficial.

Mientras daba su punto de vista, también asentía con su cabeza y su cuerpo en perfecta armonía; estas expresiones faciales combinaban con lo que quería resaltar.

"Debemos llevar a Dios en nuestro corazón", agregó en la reflexión, que muchos aplaudieron.

Desde hace unos días el video se ha hecho viral en las redes de manera tal que ya fue vista en toda Latinoamérica e incluso es replicada por influencers de China.

Su revelación

Karen contó a través de las redes que jamás imaginó que fuera a aparecer en varios sitios. "Story Time de cómo terminé en TikTok", dijo la joven.

"Querían saber por qué hablé así, ¿verdad? Estaba muy nerviosa, no sabía lo que estaba haciendo... estaba enfocada en un punto, viendo a la gente y no me di cuenta", expresó.

Los seguidores reaccionaron de inmediato dándole mucho amor y afirmando que es una "Diva" y el mejor discurso que han escuchado en mucho tiempo.

"Me encantó tu mensaje y más relevante con el tono", "Iconic", "queen", "mi reina", "eres hermosa" y "no dijiste nada que no fuera cierto" fueron algunos de los comentarios.

MIRA:

Reina de Belleza Karen López se hace viral por su discurso pic.twitter.com/kZEnGLRLFP — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) March 27, 2025

@karen.roldan46 ♬ sonido original - Karen Roldan

