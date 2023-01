Kate del Castillo llama traidor a Sean Penn por revelar reunión con el Chapo

La actriz concedió una entrevista en la que habló sobre uno de los momentos que ha marcado su vida y la puso en peligro.

EN CONTEXTO: Narcotraficante desmintió plática con Kate del Castillo para preparar su papel

Kate del Castillo recordó nuevamente su encuentro con Joaquín Guzmán tras una visita fugaz en Sonora, y donde estuvo acompañada del actor Sean Penn, de quien no guarda cariño especial.

Fue durante una entrevista con la periodista María Antonieta Collins, para comentar su participación en la serie "Volver a caer", en la que habló sobre su encuentro con "El Chapo", quien cumple una condena en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos.

Kate aseguró que no se arrepiente de su pasado y que está conforme con las acciones que la han conducido por su vida.

"Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre", resaltó.

No obstante, lamentó que esos hechos "se fueron por un lado que yo no quería", pero señaló que ella sabe por qué hizo esas cosas, así que no se lamenta "absolutamente de nada" de lo que hizo, salvo de una cosa: la traición del actor Sean Penn.

El actor reveló detalles del encuentro con Joaquín Guzmán en Rolling Stone.

Recordó que cuando se reveló la reunión, tuvo que pasar por varias etapas de angustia que la llevaron a salir de México y ver quiénes eran sus amigos. Además, estuvo preocupada por su familia que se quedó en el país, ya que se sentía responsable de cualquier cosa que les pudiera ocurrir.

Por otro lado, aprovechó para arremeter contra el actor Sean Penn, quien reveló la reunión que fue publicada en un reportaje en Rolling Stone, pues aseguró que la traicionó.

"Me traicionó, ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices '¡Qué deplorable!', o sea, una persona deplorable", apuntó.

En 2015 fue cuando Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con "El Chapo", luego de que sostuvieron comunicación a través de mensajería con la intención de llevar a la pantalla la biografía del capo.