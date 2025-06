La historia de Katerin, la quinceañera que lleva 10 días desaparecida

-

La quinceañera guatemalteca lleva varios días desaparecida, y su mamá pide ayuda para localizarla.

Diez días han pasado desde que Katerin Tania Vanesa Honorato Aguilar fue vista por última vez por sus familiares, en San Antonio, San Miguel Petapa.

Por este caso existe una alerta Alba-Keneth activa desde el 12 de junio, en la que se describen las características físicas de la menor:

Tez morena

Ojos color negro

El día de su desaparición, la menor vestía suéter azul, pants negro y sandalias rosa.

Foto: Alba Keneth

El día de su desaparición

Doña Fidelina, madre de Katerin, relató a Soy502 cómo transcurrió el día de la desaparición de su hija.

"Fue como a eso de las seis de la mañana. Yo estaba lavando, como aquí donde vivo cae a una hora el agua y ella estaba durmiendo todavía. Cuando me di cuenta, eran como las siete, ya ella no estaba aquí adentro, ni en su cama ni en ningún lado", dijo.

La madre recuerda que al notar que no estaba, empezó desesperada a buscarla por todas partes. Destaca que no tiene idea de con quién pudiese estar su hija, pues indica que no tiene amigos.

Foto: cortesía

"Yo, lo que quiero es que ella me llame y me diga con quién está y dónde está, para ir a traerla si alguien la tiene. Y que sepa que la andamos buscando", agregó.

Katerin tiene 15 años, y es estudiante del grado de segundo básico, cuenta la madre.

Agrega que se encuentra muy angustiada, pues ya son 10 días sin saber de su hija. Junto a sus otros tres hijos, hermanos de Katerin, claman por ayuda para que la menor vuelva a casa.

En caso de tener información que ayude a dar con su paradero, puedes comunicarte al: 1546, de Alba Keneth; o bien al 110, de Policía Nacional Civil (PNC).

Foto: cortesía

OTRAS NOTICIAS: Identifican a mujer asesinada dentro de vehículo en Aguilar Batres