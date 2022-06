Kati Zaragoza, conductora guatemalteca, sufre un accidente

Kati Zaragoza vivió un momento muy difícil al sufrir un accidente. Afortunadamente se encuentra bien y en recuperación.

A través de las redes sociales, la conductora de ¡Qué Chilero! contó a sus seguidores la razón por la que ha estado ausente de las redes y la televisión.

Hace algunos días subió una mensaje a su cuenta de Twitter que decía: "Qué difícil esto", luego publicó una imagen donde aparecía en un centro asistencial y escribió: "La comida de hospitales es rica", muchos fans comenzaron a escribirle para desear que saliera pronto de la situación.

En sus historias de Instagram Kati apareció y explicó lo ocurrido:

"Sé que estos días he estado desaparecida pero tuve un pequeño accidente en casa y me provocó una contusión en las cervicales y otra en mi muñeca, se está desinflamando ya, estoy recuperando la movilidad, espero ya pronto volver a mis actividades, saltar y brincar como me gusta y a reírme con ustedes, así que espero pronto salir de aquí, por el momento tengo que estar en reposo absoluto".

La famosa agradeció todo el cariño que ha recibido de sus fanáticos, afirmando que se ha sentido muy querida,

"Gracias por esos mensajes y por sus deseos, he visto videos he visto cosas bonitas gracias pro tomarse el tiempo y gracias por preocuparse por mis huesitos ¡de verdad!, espero que estén muy bien y ya pronto voy a salir más fuerte que nunca, con mucha alegría, con más cosas, he estado creativa estos días y he visto muchas películas".

Mira el video:

#KatiZaragoza se recupera tras un accidente y agradece a sus seguidores todo el cariño enviado. #Guatemala pic.twitter.com/36TwGu2QxC — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 17, 2022