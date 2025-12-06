Katy Perry y Justin Trudeau oficializan su romance con un tierno video

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su relación mostrando un tierno video en Instagram durante un viaje en pareja.
La estrella de 41 años, compartió una publicación en Instagram el sábado 6 de diciembre con fotos y videos íntimos de un viaje a Japón en el que también participó el ex primer ministro canadiense, de 53 años.
Ambos aparecen en fotografías donde se encuentran en un clásico parque japonés abrazados.
En un clip la pareja está comiendo y mirándose con cariño, luego, están disfrutando de una exposción interactiva.
"Momentos en Tokio durante la gira y más ( ◠‿◠ ) ☃️♥️", escribió Perry en la publicación.
La cantante visitó Japón como parte de la gira "Lifetimes Tour" y aprovechando se reunió con Trudeau, quien está en el país asiático por una reunión con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko, el miércoles 3 de diciembre.
Fue Kishida quien compartió una foto del grupo posando junto a un árbol de Navidad y refiriéndose a Perry como la "pareja" de Trudeau. "El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau visitó Japón con su pareja y almorzó con mi esposa y conmigo", escribió.
Varios fanáticos expresaron su emoción por esta relación. aunque algunos extrañan a Orlando Bloom en la vida de la cantante.
