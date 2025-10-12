Fotos confirman el romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados disfrutando del sol en un yate.
DESCUBRE: Katy Perry crea controversia con su regreso
Luego de meses de especulaciones, el Daily Mail ha compartido fotografías exclusivas que confirman la relación entre la cantante estadounidense y el ex primer ministro de Canadá.
El romance entre Katy Perry y Justin Trudeau no ha tardado en ser revelado, luego de que la artista se separara de Orlando Bloom en junio.
En las imágenes, Katy aparece luciendo un traje de baño negro, besándose abrazada de Trudeau en un yate en la costa de Santa Bárbara, California.
LEE: Katy Perry y Orlando Bloom anuncian de manera oficial su separación
Los rumores comenzaron en julio, cuando ambos fueron captados en una cena privada en el restaurante Le Violon de Montreal. Hasta el momento, la pareja no ha hecho pública su relación.