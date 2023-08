Katy Perry revela la razón por la que no ha lazando nuevo material

-

Katy Perry ha confesado la razón por la que no ha lanzado nuevas canciones.

La reconocida cantante Katy Perry reveló que en este momento es más importante su vida familiar que su carrera musical.

Así lo confesó la estrella pop de 38 años, asegurando que desde que se convirtió en madre no ha lanzado música nueva, y reconoce que su bebé sigue siendo su prioridad.

La intérprete de The one that got away, quien comparte su vida junto al actor Orlando Bloom y su hija de tres años, expresó en el programa Good Morning America que, a pesar de que actualmente no ha lanzado música desde el nacimiento de su hija, ha escrito más sobre el amor incondicional.

"No he publicado ningún material nuevo desde mi querida Daisy. Creo que estoy escribiendo mucho y he escrito mucho desde un lugar de amor, porque siento mucho de eso, tanto amor incondicional, ese amor que nunca supiste que existía", reveló Katy Perry.

"Siempre estoy escribiendo, lo he estado haciendo, pero creo que lo que es realmente importante para mí es celebrar el mundo que tengo, construir con todas estas maravillosas canciones y ser responsable de la vida de una niña de tres años. Volveré, pero déjenme hacerlo bien", manifestó la intérprete de "Dark Horse".

Sin embargo, Katy Perry sigue decidida a lanzar otro álbum, pero en este momento, su hija sigue siendo su prioridad.

"Tengo que dejar a mi hija en el preescolar esta mañana. Llegaré a casa esta noche y todavía tendré, como, peinado y maquillaje, y probablemente tendré algún tipo de bata y lápiz labial en todas partes. Estaré cortando algunas aceitunas, cortando algunas uvas para ella", agregó la cantante.