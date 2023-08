¡La tocó! El incómodo momento que vivió Beyoncé con un hombre del staff (video)

-

La cantante vivió un incómodo momento durante uno de sus conciertos de su gira mundial.

El 10 de mayo, la exitosa cantante Beyoncé dio por iniciada su gira mundial "Renaissance World Tour" con una serie de conciertos esperados por miles de fanáticos.

La artista inició sus shows en Suecia y su última presentación está programada para realizarse el próximo primero de octubre en Kansas City.

El martes 1 de agosto, Beyoncé se presentó en el Gillette Stadium de Foxborough en Massachussets, cuando protagonizó un momento que ha dado de qué hablar en redes sociales.

Mientras bajaba de un vehículo, la estrella requirió de ayuda para hacerlo y algunos miembros de su equipo se acercaron a auxiliarla. Sin embargo, uno de ellos tuvo una extraña actitud al colocar su mano en el glúteo de la cantante.

Todo quedó registrado en un video compartido por el usuario "Daniel Janey" en TikTok, donde se hizo viral con más de dos millones de visualizaciones.

"¿Y la mano?", "No puedo creer que haya hecho eso", "Alguien será despedido en Boston", escribieron algunos internautas.

Ante el momento polémico, la intérprete de "Cuff it" no se ha pronunciado al respecto, pero es un hecho que sus fans no lo han pasado por alto.