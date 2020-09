"Keeping up with the Kardashians" llega a su fin

Kim Kardashian se despidió de sus seguidores y reveló en redes sociales que su famoso reality, que comparte con su familia ha llegado a su fin.

No solo ella, todas los integrantes de "Keeping Up with the Kardashians" anunciaron que el programa ya no se transmitirá a partir del 2021.

"Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varias series derivadas, hemos decidido como familia terminar este viaje tan especial", escribieron en las redes junto a la foto de sus inicios.

"...Estamos más que agradecidas ustedes, quienes nos han visto todos estos años, en los buenos y malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que conocimos en el camino", se lee en las cuentas de Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.

La serie estrenada en 2007 inspiró un sin fin de realities y de ahí nacieron poderosas marcas como cosméticos, videojuegos, ropa y otros.

"... Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en moldear nuestras carreras y que cambiaron nuestras vidas para siempre", agregó Kim.

La última temporada se estrenará el 17 de septiembre.

