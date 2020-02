El badmintonista guatemalteco, Kevin Cordón, no pudo competir en el Open de Badmintón de España debido a un supuesto error de la Federación Guatemalteca, con lo que no pudo sumar puntos en el ranking mundial en busca su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Cordón y su entrenador, José María Solís viajaron a la península ibérica pero al momento inscribirse al evento se encontraron con que la Federación Nacional no habría pagado algunas multas que tiene con la Federación Mundial de Bádminton, por lo que el atleta no compitió.

Por aparte, la Federación de Bádminton explicó que el pago de las multas ya se hizo; pero señalan que la Federación Mundial de Bádminton no las recibió a tiempo. Esto afectó al deportista.

"Hicimos los pagos de dos multas a finales de enero, principios de febrero, pero nos sorprende que en el torneo anterior en Brasil la semana pasada no hubo problema y Kevin compitió y sumó los puntos necesarios. Estamos haciendo la investigación y si hubo algún error de la Federación, se tomarán las medidas pertinentes", dijo Álvaro Bobadilla, gerente de la Fedebádminton.

Sobre los puntos en escalafón mundial, Bobadilla explicó que no le afectan tanto a Cordón, ya que cuatro eventos más en donde competirá y puede sumar los puntos necesarios para mantenerse en ruta de clasificación.

¿Por qué eran las multas?

Sobre las multa se indicó que son dos: una por incumplir una norma de tamaño de letra en los nombres en el uniforme de dos atletas femeninas en un torneo internacional y la segunda porque una badmintonista se lesionó en un evento; no pudo competir en el siguiente certamen y no se presentó el certificado médico que confirmara el diagnostico de la lesión. En total son 800 dólares que a decir de la dirigencia ya se pagaron, pero al parecer la Federación Mundial no ha contabilizado.

Cabe destacar que no es la primera vez que Cordón no pude competir por cuestiones administrativas, ya que en 2015 se perdió el mundial de Indonesia porque la Federación no hizo un trámite y no tenía liquidez financiera. En el caso de 2015 ocurrió bajo otra administración y era otro comité ejecutivo el que estaba a cargo de la Fedebádminton.

Cordón viene de regreso a Guatemala y se alistará para competir en eventos en Jamaica, Perú, Cuba, Suiza, Francia y el Panamericano que se disputará en Guatemala.