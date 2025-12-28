VIDEO: Así salieron los jugadores de Antigua tras invasión del campo

-

Luego de que Antigua se consagrara campeón del Apertura 2025, aficionados de Municipal invadieron la cancha de El Trébol para atacar a los jugadores panzaverdes.

En lugar de celebrar el campeonato en el estadio Manuel Felipe Carrera, los jugadores de Antigua GFC, campeones del Torneo Apertura, tuvieron que abandonar el terreno de juego tras el silbatazo final, luego de que un grupo de aficionados escarlatas invadiera el césped y se produjeran momentos de tensión tras roces entre futbolistas de ambos equipos.

Así escaparon los jugadores de Antigua tras la invasión de aficionados en El Trébol.



Video: Bryan Anton / Nuestro Diario pic.twitter.com/UuDQ5BpbMp — Pablo Arrivillaga (@P_Arrivillaga) December 28, 2025

Municipal se impuso por la mínima en el partido de vuelta, pero el conjunto colonial se quedó con el trofeo gracias a la ventaja de 2-0 obtenida en el encuentro de ida, disputado en el estadio Pensativo, para un marcador global de 2-1.