Final de torneo Apertura 2025 termina en disturbios (videos)

La final del torneo Apertura 2025 terminó en disturbios, heridos y la presencia de las fuerzas de seguridad.
Las instalaciones del estadio Manuel Felipe Carrera fueron escenario de disturbios al concluir el partido que disputaron Antigua GFC y Municipal.
Al concluir el encuentro deportivo, los jugadores de Antigua tuvieron que salir de inmediato debido a que la afición del equipo escarlata invadió la cancha como muestra de descontento tras la derrota de su equipo en la final.
Bochornoso, lamentable e inaceptable
Tras la final que coronó a Antigua en el estadio El Trébol, la afición roja invadió el terreno de juego para increpar a sus jugadores y agredir a los rivales.
En el confuso hecho, el jugador rojo Rudy Muñoz quedó tirado en la gramilla y tuvo que ser atendido por los bomberos.
En medio de las trifulcas se vio golpes entre los mismos aficionados rojos, que se vieron repelidos por la policía nacional civil que les tiró gas lacrimógeno.
Luego se fueron a increpar a sus directos ubicados en el palco, lanzándoles objetos.
*Con información de Pedro Pablo Mijangos