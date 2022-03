Keylor Navas podría disputar sus últimos partidos con la Selección de Costa Rica

El portero centroamericano ha logrado destacar a nivel nacional e internacional, pero ¿ya piensa en el retiro de la selección?.

La selección de fútbol de Costa Rica se jugará en sus tres últimos partidos un boleto para la Copa del Mundo de Catar 2022.

También existe la posibilidad de ir a la repesca y mantener con vida sus aspiraciones para la justa mundialista.

Keylor Navas, consciente de que él es uno de los elementos claves dentro del combinado tico, habló sobre la importancia de estos partidos.

“No solo pueden ser los últimos partidos para Bryan (Ruiz), sino para muchos de nosotros también y por eso hay que salir con todo y disfrutarlos. Llevamos muchos años en la selección y no sabemos cuándo puede terminar esta trayectoria tan bonita. Esperemos que no sean los últimos este fin de mes”, señaló Navas.

Asimismo, Keylor también se quiso acordar de todos aquellos detractores que quieren ver fuera de la próxima Copa del Mundo a la selección de Costa Rica.

“No solo pueden ser los últimos para Bryan si no para muchos de nosotros tambien”, Navas a su llegada al país pic.twitter.com/9OOr0jzlNx — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2022

"Creo que hay de todo siempre, hay personas que están deseando el mal momento de alguien para que sea su momento de felicidad. No me tomo las cosas personales. Creo que hay mucha gente que, a pesar de que son costarricenses, no quieren que Costa Rica esté en el mundial" concluyó.

Costa Rica se medirá ante Canadá, El Salvador y finalmente ante Estados Unidos, por lo que necesita de resultados positivos si quiere clasificar al Mundial de Catar 2022.