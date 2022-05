El sacrificio de Kim Kardashian para usar el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala

Kim Kardashian usó el vestido original de Marilyn Monroe de 60 años de antigüedad en la Met Gala. sorprendiendo a todos.

El vestido diseñado por Bob Mackie fue el que la estrella de la época del cine de oro usó al cantar "Feliz cumpleaños señor Presidente" a John F. Kennedy en 1962.

Kim contó que tuvo que ponerse en forma para encajar en el atuendo, pues tuvo que perder 16 libras en tres semanas.

El vestido fue trasladado desde el museo "Ripley's Believe It Or Not" en Orlando Florida a su casa para que se lo probara y fue llevado por guardias de seguridad, según anotó.

"Siempre pensé que era extremadamente curvilínea, me imaginaba que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde ella esta más pequeña, entonces cuando no me quedaba bien quería llorar porque no se puede cambiar en lo absoluto", dijo.

Acerca de su manera de perder peso dijo que usó un traje de sauna dos veces al día y se ejercitó en una caminadora, además de cortarse el azúcar y los carbohidratos, entrando en un consumo estricto de verduras y proteínas más limpias.

"No morí de hambre pero fue estricto", afirmó diciendo que cuando le quedó "Quería llorar de la alegría".

Kim tuvo que bajar 16 libras. (foto: AFP)

(Foto: Oficial)

(Foto: AFP)