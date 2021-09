Kimberly Flores reacciona a supuesta infidelidad y habla de su matrimonio

Kimberly Flores rompió el silencio sobre su matrimonio y dejó en claro que si este termina, no se va a "cortar las venas" por Edwin Luna.

EN CONTEXTO: Edwin Luna acepta que Kimberly Flores le es infiel

Kimberly Flores y Edwin Luna, siguen siendo noticias y es que entre los rumores de infidelidad por parte de la guatemalteca, ella decidió romper el silencio.

Fue durante una fiesta temática que realizaron los famosos dentro de la casa, que Flores sostuvo una conversación con varias de las participantes.

En la plática la también influencer le confesó a sus compañeras cómo es la relación que sostiene con su famoso esposo; esto para tratar de callar los rumores que se originaron a raíz de unos videos en donde se le ve muy cerca del actor, Roberto Romano.

Así reaccionó Kimberly Flores

Según Kimberly, su matrimonio ha funcionado porque no han sido como las pasadas relaciones tóxicas que sostuvo el intérprete de "Fíjate que sí".

"Una relación es para tenerla así, es fluir, lo amo y amo a mi familia y amo a sus hijos y ama a mis hijos y amamos a nuestra hija, si fluye qué padre y si no fluye también, pero siempre va a ser el papá de mi hija y siempre va a ser el amor de mi vida", expresó.

Asimismo, dijo que sí su relación llega a terminar no hará nada al respecto revivir algo que no funcionó. "Yo lo amo, él me ama y si ahorita no se puede, pues ya no se puede, pero no me voy a cortar las venas ni él se va a matar", contó.

Edwin dice que es un venado

Edwin Luna hizo un comentario que contradice sus más recientes declaraciones, en donde aseguraba confiar en su esposa.

Luna utilizó su cuenta oficial de Facebook para comentar una fotografía que el conductor y comediante Faisy publicó.

Pero lo que más llamó la atención fue que en el mensaje que dejó pudo haber estado confirmando que la influencer le es infiel, ya que dijo que era "venado", palabra utilizada comúnmente para dar a entender que una persona le están poniendo los "cuernos".

“ Mientras no los traigas de venado así como yo ” Edwin Luna , cantante mexicano