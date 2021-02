El lado oscuro de los actores de “Salvados por la Campana"

La serie “Salvados por la Campana” se ha vuelto tendencia en las últimas horas luego de conocerse la muerte del actor Dustin Diamond, quien perdió la batalla contra el cáncer a los 44 años.

Esto ha sido motivo para recordar algunos de los mejores momentos de la serie, pero también para revelar otros sucesos oscuros que han vivido quienes tuvieron participación en ella.

Diamond fue una de las estrellas juveniles de la serie donde también brillaron otros actores como Elizabeth Berkley, Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Amber Thiessen y Mario López, quienes encantaron al público durante cuatro temporadas entre 1989 y 1993.

Aunque algunos supieron reinventar su carrera tras su paso por la sitcom, ninguno de los actores ha podido igualar el éxito que tuvieron dentro del serial que fue visto en varios países, mientras que otros se vieron envueltos en situaciones sombrías.

La carrera de Diamond nunca encontró otro éxito como el interpretado en la serie.

Dustin Diamond causó revuelo en distintos momentos de su carrera al protagonizar episodios que nada tenían que ver con la personalidad del nerd y atolondrado "Screech".

Después de hacerse público su abuso con las drogas, en 2006 y con el afán de relanzar su carrera, realizó el polémico video pornográfico "Saved By The Smell", donde actuó al lado de trabajadoras sexuales. Luego, en 2009, escribió el libro Behind The Bell, donde destapó secretos oscuros de sus compañeros de la serie.

En la publicación, Diamond aseguró que sus compañeros lo marginaban en las grabaciones y que todos los miembros del entonces adolescente reparto sostuvieron encuentros íntimos, hicieron tríos sexuales y algunos incluso, consumieron drogas durante el rodaje.

"Screech" contó en su biografía que Mario López era vigoréxico, y Mark-Paul Gosselaar, un ególatra extremo.

En 2015 fue condenado por apuñalar a un hombre durante una pelea en un bar con una navaja automática, ingresó a prisión y poco después de ser puesto en libertad, volvió a la cárcel por violar su libertad condicional al dar positivo en drogas.

En el altercado por el que se le juzgó también participó su pareja, Amanda Schutz, quien fue condenada por alteración del orden público.

Ya en sus últimos años de vida, Dustin se ganaba la vida como standupero, modo de vida que a últimas fechas fue insostenible por la pandemia.

Por su parte, Elizabeth Berkeley, quien saltó a la fama como la inteligente Jessie en la serie, fue puesta “en la lista negra de Hollywood” por protagonizar en 1995 la película "Showgirls", la historia de un grupo de strippers cargada de desnudos y escenas sexuales.

Aunque la película dirigida por Paul Verhoeven al paso del tiempo se convirtió en una cinta de culto, la carrera de Berkley no logró remontar por el veto a la actriz.

En tanto, Lark Voorhies, quien dio vida a Lisa Turtle, la chica afroamericana millonaria y adicta a la moda, desarrolló con el tiempo un trastorno bipolar dado a conocer por su madre, no por ella, a pesar de haber sido grabada en numerosas ocasiones mientras hablaba sola en la calle.

Aunque hizo algunas apariciones en "Fresh Prince of Bel-Air" (El príncipe del rap), o "Star Trek: espacio profundo 9", Voorhies ha sido más protagonista de los tabloides sensacionalistas que de proyectos en cine o televisión.

Se sabe que en los años de "Salvados por la Campana" apenas se relacionaba con sus compañeros de rodaje durante la grabación, hecho que no le impidió sostener un romance con Gosselaar, que duró tres años.

Por su parte Dennis Haskins, el director Belding, quien repitió su papel en el spin off de la serie "Salvados por la Campana: la nueva clase" y en la precuela "Good Morning, Miss Bless", ha estado tan encasillado en su personaje, que el actor de 63 años ha publicado distintos productos como un disco de karaoke titulado Karaoke with Your Favourite Principal, además de que se hace llamar en las redes sociales “The real Mr. Blending”.