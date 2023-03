Programa de emprendimiento lanza su convocatoria de becas para el 2023

En el 2022, con el objetivo de promover la educación y el desarrollo en las comunidades donde opera, CMI (Corporación Multi Inversiones) lanzó su programa CMI Emprende.

Un año después, la empresa celebró la graduación de 22 guatemaltecos de su programa de emprendimiento, quienes a lo largo de este tiempo adquirieron herramientas clave para su crecimiento profesional y personal.

Durante la graduación, todos los emprendedores recibieron su diploma y un año de asesoría gratis por parte de Enactus (organización internacional que apoya el desarrollo de jóvenes guatemaltecos, a través del emprendimiento).

Como parte del programa también se seleccionaron a los seis mejores emprendimientos, los cuales fueron premiados por CMI con un capital semilla de Q30 mil cada uno con el objetivo de fortalecer el crecimiento y sostenibilidad de sus negocios.

“ Me siento muy emocionada y agradecida con Dios, mi familia y por supuesto CMI, pues no me esperaba ganar el capital semilla. CMI Emprende me ha permitido crecer a través de las herramientas brindadas. ”

Karen López

, ganadora de capital semilla.