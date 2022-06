Lanzan cubos de hielo a Christian Nodal en pleno concierto (video)

El hecho se produjo durante su presentación en Bolivia, pero esta vez explotó contra los malos asistentes.

Christian Nodal se presentó durante el fin de semana en Bolivia donde no la pasó bien en algún momento de su show y terminó encarando a varias personas.

A través de redes sociales se difundieron varios videos en los que Nodal logra esquivar varios cubos de hielo que le lanzaron algunos asistentes a su presentación, aparentemente porque el cantante subió tarde al escenario.

Sin embargo, tras arrojarle hielos, Nodal explotó y se manifestó con enojo.

Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… Respeten por favor”, dijo el cantante.

El cantante tendría dos presentaciones en Santa Cruz, pero luego se publicó en su cuenta de Instagram que se había tomado la decisión de suspender la segunda fecha por incumplimiento de contrato, lo que generó molestia y decepción de las personas que asistirían a la segunda función.

Sin embargo, esto aparentemente no tuvo que ver con el lanzamiento de los hielos como ocurrió la noche anterior.