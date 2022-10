"La leyenda del guerrero jaguar", la novela gráfica hecha en Guatemala

El guatemalteco Juan Pablo Mijangos creó la novela gráfica "La leyenda del guerrero jaguar", inspirada en el rock nacional.

La historia se basa en la música de la banda guatemalteca Alux Nahual, con su propio mundo y personajes, acerca de la entrega Mijangos dijo a Soy502:

"Siempre busco material para crear canciones, conceptos, cuentos y desde hace tiempo percibí que había elementos en las letras de Alux que podían habitar un universo diferente, en enero (2022) me senté a estructurar un argumento y la narrativa salió muy bien, sin complicaciones, fue algo muy espontáneo que cuadró, luego de dos tratamientos de guión, me sentí lo suficientemente satisfecho para avanzar, originalmente la pensé como una novela, pero me di cuenta que había suficientes elementos para volverlo más visual, así que contacté a Julio Lago (artista gráfico) quien me entregó los primeros bocetos".





(Foto; Juan Pablo Mijangos)

La obra consta de un solo capítulo de 48 páginas, todo ilustrado por el especialista Julio Lago, quien cuenta con 15 años de carrera en distintos medios nacionales y empresas especializadas en ilustración.

La trama se centra en el semi dios Xik' Akán (Serpiente con Alas en idioma quiché), cuya misión es visitar a los humanos, quienes viven en un momento de parálisis y miedo. Él deberá enseñarles grandes conocimientos para que desaten su potencial, además debe mantener en secreto su misión más importante: entregar una gema al "elegido" para encontrar la fuente de amor, en su camino atravesará obstáculos que tratarán de impedir su propósito, un viaje para rescatar a las personas de su propia maldad.

Acerca de las canciones de la agrupación guatemalteca en las que se basó, Juan Pablo contó que fueron: "Hombres de Maíz", "Murciélago Danzante", "1.9 ANK", "Sin título", "El Mensaje del Mago", "Sueños de Jade" y "Árboles".

(Foto: Juan Pablo Mijangos)

Del resultado de esta obra Mijangos dijo:

"Para mí la mayor satisfacción es que a los integrantes les haya gustado la propuesta, tanto que quisieron aportar el soundtrack de la novela gráfica, eso le da una nueva dimensión al proyecto y lo vuelve muy especial, me siento muy emocionado por la calidad del trabajo visual, del argumento y el audio, siento que es el comienzo de un universo narrativo que puede ir tan lejos como la gente desee, he sentido mucho apoyo y mucha expectativa, estamos empujando para que la gente reciba el mejor material posible, de la mayor calidad".

"La leyenda del guerrero jaguar" se publicará en formato físico en edición limitada y numerada (600 ejemplares), los integrantes de la banda compusieron e interpretaron seis canciones para el soundtrack que se incluirán en la primera edición en formato CD. La preventa se realiza en Facebook aquí y en Instagram aquí. o al WhatsApp 3307-0385.

El costo es de Q250, la entrega de los libros se hará en diciembre del 2022.